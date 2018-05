Festa della Repubblica, a Resana sfilano tutti i sindaci ed ex amministratori

RESANA Una novità a Resana con la Festa della Repubblica. Sabato 2 giugno alle ore 11 presso gli impianti sportivi comunali di piazza Donatori di Sangue ci sarà una “speciale” festa con protagonisti tutti gli amministratori che si sono susseguiti negli anni a “guidare” il Comune che, per l’occasione, consegneranno ai neo diciottenni la Costituzione italiana. “Un ideale passaggio di testimone – ha commentato il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’evento – gli attuali amministratori e anche quelli del passato consegneranno la Costituzione ai nati del 2000, sperando che tra di loro ci siano gli amministratori del futuro… sarà una festa del tricolore organizzata all’interno di una festa dedicata ai giovani, ci sarà infatti anche un torneo di calcio organizzato dal Resana Csm 2010 che farà da cornice alla manifestazione. Vogliamo far diventare i giovani protagonisti nel loro Comune…e anche questa iniziativa va in questo senso”. A sfilare con il tricolore ci saranno i volontari del Gruppo Alpini di Resana che precederanno il canto dell’inno di Mameli che sarà interpretato dal soprano Susy Pelloso.