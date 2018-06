Feste di fine anno scolastico irregolari: blitz di carabinieri e fiamme gialle

VEDELAGO Doppio intervento di carabinieri, nucleo Nil dell'ispettorato del lavoro, guardia di finanza, unità cinofile e vigili del fuoco presso due feste studentesche per celebrare la fine dell'anno scolastico che si sono tenute nella notte tra venerdì e sabato presso le barchesse di Villa Emo a Fanzolo di Vedelago e ai laghetti di Poggiana di Riese Pio X. La task force, composta di circa trenta tra militari, finanzieri, ispettori e pompieri, ha identificato complessivamente circa 800 persone, tutti giovani tra i 15 e i 20 anni. Sette gli studenti che saranno segnalati alla Prefettura di Treviso come assuntori di sostanze stupefacenti: quasi tutti sono stati pizzicati a fumare spinelli di marijuana nei parcheggi a pochi passi dalle location delle feste studentesche. Trovate altre piccole dosi gettate a terra da alcuni studenti. Si tratta di eventi pubblicizzati come feste private su Facebook ma che non erano evidentemente tali per il notevole numero di partecipanti. A carico degli organizzatori saranno combinate multe per violazioni sulle norme di sicurezza, regolarità circa la collocazione dei lavoratori; rischiano inoltre una denuncia penale per omesse comunicazioni alle autorità circa le autorizzazioni circa la licenza per la somministrazione di alcolici.