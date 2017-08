Festeggiamenti di Sant'Augusta a Vittorio Veneto: ecco la mappa della circolazione

VITTORIO VENETO In occasione dello spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti di Sant'Augusta, in programma la sera di lunedì 21 agosto, la circolazione stradale subirà una regolamentazione dettata dalle recenti disposizioni diramate dalla Prefettura di Treviso, che richiamano a una scrupolosa attenzione su tutti gli aspetti organizzativi al fine di tutelare la sicurezza delle manifestazioni in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Giornate del 18-19 e 20 agosto

Saranno chiuse al traffico via Petrarca e via Casoni per la collocazione degli spettacoli viaggianti. La circolazione Nord-Sud, compresa quella degli autobus urbani ed extraurbani, sarà deviata da piazza Fontana verso via Martiri e via Cavour. La circolazione inversa seguirà il percorso via Virgilio: a destra in via Antonello da Serravalle; a sinistra in via Sant'Andrea, via Caldada, piazza Fontana, via Da Camino.

Giornata del 21 agosto

Per il mercato settimanale via Cavour sarà chiusa. Dalle 6.00 alle 15.00 il traffico discendente Nord-Sud seguirà il percorso via Martiri, Foro Boario e via Petrarca, a senso unico.

Nel centro storico di Serravalle sarà creata un'isola pedonale. Dalle 6.00 alle 15.00 vige il divieto di sosta con rimozione in entrambi i lati di viale della Vittoria, negli ultimi dieci metri prima dell'intersezione con via Fenderl rispetto alla direzione Sud-Nord. Dalle 17.30 alle 24.00 vige il divieto di sosta con rimozione in via Parravicini, via Tandura, via Calcada, via Delfino Varnier, via Casoni, piazza Fontana, via Da Camino, piazza Flaminio (di fronte a Palazzo Todesco), via Martiri della Libertà, piazza Tiziano Vecellio, via Paletta, piazza Minucci, via Tommaseo (nel tratto compreso tra via Trojer e via Cavou), piazza Foro Boario e via Vinera.

Dalle 19.30 del 21 agosto alle 4.00 del 22 agosto vige il divieto di transito - eccetto per i mezzi autorizzati - in via Da Camino (nel tratto piazza Fontana - via Marconi), piazza Fontana, via Calcada, via Casoni, via Tandura, via Parravicini, via Petrarca, piazza Foro Boario, via Cavour (nel tratto compreso tra piazza Foro Boario e via Martiri della Libertà), via Martiri della Libertà, piazza Tiziano Vecellio, via Paietta, via Tommaseo (nel tratto tra via Trojer e via Cavour). Dalle 19.00 del 21 agosto alle 4.00 del 22 agosto vige il divieto di transito - eccetto per i mezzi autorizzati e i mezzi di soccorso e di emergenza - in via Vinera.

Dalle 19.00 del 21 agosto alle 4.00 del 22 agosto vige il divieto di sosta con rimozione - eccetto per i residenti - in via della Cava, via Beccaria, via Rio dei Casai e via Callalta. Dalle 19.30 del 21 agosto alle 4.00 del 22 agosto vige il senso unico di circolazione dall'uscita del parcheggio Prà San Marco (nel luogo di immissione alle rampe - tunnel), con obbligo di svolta a destra verso via Cavour e in via Cavour nel tratto compreso tra piazza Foro Boario e via Trojer.

Deroghe

Chi avesse necessità inderogabile di circolare all'interno delle aree pedonalizzate dovrà segnalarlo e documentarlo preventivamente al Comando di Polizia Locale di Vittorio Veneto che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza generale, adotterà i provvedimenti ritenuti più congrui. Anche per i residenti all'interno dell'area pedonale vige il divieto di circolazione.

In allegato la pianta delle strade chiuse al traffico