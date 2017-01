Festival di cultura LGBTQIE “Diversi da chi?” - Quarta edizione a Conegliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche quest'anno ritorna a Conegliano "Diversi da Chi?" con l'intento di portare un nuovo momento di incontro e di confronto dedicato e aperto a tutta la cittadinanza. Il desiderio che ci spinge a riproporre un Festival di Cultura LGBTQIE è quello di "far vivere" culturalmente i luoghi di Conegliano e dintorni affrontando il tema della diversità nella sua accezione più ampia, e in particolare nella sua declinazione lgbt. Le diversità fanno parte della nostra società, delle nostre comunità, delle nostre cerchie familiari e amicali. Non si può non ap- profondire le diversità… D'altra parte non vi è modo di approccio alla diversità se non quel- lo del cambio di prospettiva. Un cambiamento di prospettiva implica in primis un cambia- mento di mentalità, di ragionamento, di pensiero. "Diversi da Chi?" vuole offrire al pubblico che interverrà la possibilità di operare proprio questo cambiamento in prospettiva, decentrando "la propria visione dell'altro" e rendendo vivo l'incontro con le Associazioni che collaborano con ShakeLGBTE e Agedo Veneto. Il portato culturale del Festival infatti non è dato una volta per tutte, non è fine a se stesso, ma si protrae nel tempo; le collaborazioni con le diverse Associazioni del territorio, del Ve- neto e del vicino Friuli Venezia Giulia, se non quando anche di tutta Italia e oltre, sono col- laborazioni che mantengono una forza diacronica, una forza propulsiva generatrice di nuo- ve idee. Il risultato è un'apertura alla diversità in termini di maggiore comprensione e rispetto reci- proci; e non vi è dubbio che un'apertura del genere si riflette inevitabilmente sul benessere comune tra i cittadini. Temi come: diritti civili, omogenitorialità, identità, resilienza, generi, affettività, differenze, libertà acquistano il senso della scoperta, il senso della conoscenza, il senso del rispetto. Temi importantissimi e quanto mai attuali che necessitano di un tempo per essere affrontati. La frenesia della nostra società ci impone tempi rapidi di consumo, anche per quanto ri- guarda la cultura. "Diversi da Chi?" è un'auto che ha poche marce, obbliga a mettere la seconda, e a far sali- re accanto a sè l'altro per compiere un viaggio comodo, assolutamente non veloce, un viaggio da gustare fino in fondo tra una canzone e un film, tra la presentazione di un libro e una performance, tra un dibattito e una lettura… Una serie di eventi permetterà al pubblico: - di conoscere le persone in quanto persone oltre le etichette LGBTQIEA ( Lesbiche, Gay, Bi- sex, Transessuali/Transgender, Queer, Intersessuali/Intergender, Eterosessuali, Asessuali); - di scandagliare i temi delle identità e dei generi superando stereotipi e i pregiudizi; - di conoscere più approfonditamente le diverse affettività, oltre alle diverse sessualità, e del- l'importanza delle Unioni civili e più in generale dei Diritti Civili Tra le novità di quest'anno: un Anteprima del Festival con "Le note dei diritti", un viaggio musicale attraverso la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. L'incontro con lo scrittore Giovanni Corbanese ci porterà a conoscere la sua storia d'amore, le problematiche legate all'omofobia e la sua personale battaglia per rendere più concreti i diritti civili, in nome della libertà che ogni essere umano possiede per autodeterminarsi. Elena Toffolo, psicologa e segretaria nazionale di ArciLesbica, ci propone la riflessione sul tema dell'omocausto femminile attraverso la visione del film "Aimée & Jaguar", regia di Max Färberböck - Germania '99. All'interno del Coordinamento LGBTE Treviso, ShakeLGBTE si muove per dare voce ai diritti civi- li, grazie al prezioso contributo della dottoressa Marina Marzari (psicologa, filosofa e psicoterapeu- ta nonché Presidente del Coordinamento LGBTE Treviso) e a quello, altrettanto prezioso, della dottore Valentina Pizzol per l'avvocatura dei diritti LGBT (Rete Lenford); La collaborazione con l'associazione coneglianese Sguardi di Donne si tradurrà nell'approfondi- mento del tema dell'omogenitorialità attraverso la visione del film "Rara-Una strana famiglia", della regista cilena Pepa San Martin. Il film sarà proiettato in collaborazione e all'interno del Cinema Don Bosco (Cinemotion) di Conegliano. Anche quest'anno prosegue la collaborazione con Voci in Viaggio affiancata dal Grupposemiserio- distoriemiste per dar voce a racconti di vita senza schemi ed etichette. Una bella occasione per poter conoscere il territorio nelle sue sfaccettature artistiche è l'incontro con la compagnia di danza Duck Dance Company per la proiezione del documentario Kiki di Sara Jordenö e Twiggy Pucci Garcon (USA 2016). Con il patrocinio del Consolato Generali degli Stati Uniti di Milano. Presso la Casa della Musica, in via Stadio 7 a Conegliano. Il docufilm e la perfor- mance, ci porteranno a conoscere la quotidianità di un gruppo di giovani omosessuali che a New York vivono la scena della danza Voguing, come ricerca di identità e mezzo di resilienza per far fronte ai problemi dell'esclusione sociale. L'evento conclusivo del Festival sarà dedicato ad un aperitivo con Carlo Giuseppe Gabardini in- sieme al gruppo delle KGB. Il comico e scrittore ci presenterà il suo libro "Fossi in te io insisterei - Lettera a mio padre sulla vita ancora da vivere" - Ed. Mondadori. L'evento si svolgerà in collabora- zione con Librerie.Coop del Centro Commerciale Conè di Conegliano. A seguire musica a sorpre- sa. Il tutto ad ingresso gratuito e con il patrocinio del Comune di Conegliano. Noi di SHAKE LGBTE e di AGEDO Veneto ringraziamo il Comune di Conegliano per rinnovarci il suo sostegno con il Patrocinio e il Radio Golden Bar di Conegliano per mettere a disposizione il locale. I nostri ringraziamenti vanno anche a tutte le associazioni, formazioni e librerie partner di questo Festival: Arcigayfriuli Nuovi Passi, Astoria, Librerie Coop del Centro Commerciale Conè, Sguardi di Donne, Voci in Viaggio, Leggi-Amo-Cela / Grupposemiseriodistoriemiste, Duck Dance Company, KGB entertainment. Un ringraziamento al Consolato Generale degli Stati Uniti di Milano per il pa- trocinio concesso per la proiezione del docufilm "Kiki". Un ringraziamento al Coordinamento LGBTE Treviso, di cui ShakeLGBTE fa parte, per la collabo- razione nell'organizzare uno degli eventi cardine del Festival, quello sui Diritti civili. Il Festival di Cultura LGBTQIE "DIVERSI DA CHI?" 2017 quarta edizione non è quindi il Festival di Shake LGBTE o di Agedo Veneto, è il Festival di Tutti. VENITE, VI ASPETTIAMO. Programma Festival di Cultura Lesbica Gay Bisex Transgender Queer Intergender Etero - Libri Film Documentari Incontri con l'autore Musica Cabaret Mercoledì 18 Gennaio, ore 21.15: Anteprima Festival "Un'altra musica - Canti di amori libe- rati" Ascolti musicali presso Radio Golden Bar. Giovedì 19 Gennaio, ore 21.15: Incontro con Giovanni Corbanese, autore del libro: "Stato Civile: Libero. Libero di amare chi voglio!" In questa autobiografia le spinose tematiche dei soprusi contro gli omosessuali sono affrontate attraverso il filtro delle toccanti esperienze di vita di Giovanni. Presso Radio Golden Bar. Mercoledì 25 Gennaio, ore 21.15: Proiezione del film sull'omocausto femminile "Aimée & Jaguar", in collaborazione con Elena Toffolo, psicologa e segretaria nazionale di ArciLesbi- ca. Presso Radio Golden Bar. Domenica 29 Gennaio, ore 17.30: "Ma quali diritti" dibattito con aperitivo/dj-set. Dibattito sui diritti civili e unioni civili. In collaborazione con Coordinamento LGBTE TREVISO. Presso Tenuta Astoria, Refrontolo (TV) via Crevada. Mercoledì 1 Febbraio, ore 18:30 e Giovedì 2 Febbraio, ore 21:00: Proiezione del film "Rara" Regia di Pepa San Martin, Cile/Argentina anno 2016 - Un film spettacolare, la storia di Rara è quella di una ragazzina che dall'oggi al domani si ritrova catapultata nell'adolescenza e in una situazione familiare definita, da altri, "anormale". I genitori divorziano e lei resta a vive- re con sua sorella minore, sua madre e la sua nuova compagna. In collaborazione con l'Associazione Sguardi di Donne e con Cinema Don Bosco - Cinemotion di Conegliano. Venerdì 3 Febbraio, ore 21.15: Reading di storie sull'identità e sui meccanismi della discri- minazione di genere e orientamento sessuale. In collaborazione con l'associazione Voci in Viaggio e il Grupposemiseriodistoriemiste. Presso Radio Golden Bar Sabato 4 Febbraio, ore 21.15: Docufiction/Performance "Kiki" "Kiki" un documentario di Sara Jordenö e Twiggy Pucci Garcon (USA 2016) vincitore del Teddy Award e presentato in Italia al Togay e al Festival Mix di Milano. In collaborazione con la compagnia di danza Duck Dance Company e con il patrocinio del Consolato Genera- le degli Stati Uniti di Milano. Domenica 5 Febbraio, ore 17.00: Festa Finale - Presentazione del libro "Fossi in te io insi- sterei" di Carlo Gabardini. In collaborazione con KGB entertainment e con Librerie.coop del Centro Commerciale Conè di Conegliano. Presso Radio Golden Bar. CHI SIAMO? L'Associazione Shake LGBTE è un'associazione culturale di Conegliano già da alcuni anni presente sul territorio. Si prefigge precipuamente di divulgare e diffondere la cultura legata alle diverse identità di genere e agli orientamenti sessuali, a far conoscere alla citta- dinanza l'esistenza di queste realtà valorizzandole, abbattendo gli stereotipi e le discrimina- zioni, affinché ognuno possa vivere positivamente e serenamente la propria esistenza in questa società, al pari di chiunque altro. Organizza nel corso dell'anno diversi eventi (Festi- val di Cultura "Diversi Da Chi?", Pride, Cineforum, Reading di poesie e libri, Dibattiti a tema- tica, Rappresentazioni teatrali, ecc). È un'associazione in continua apertura con il territorio del Veneto e del vicino Friuli Venezia Giulia e con le realtà associative ivi presenti, sia asso- ciazioni attiviste per i diritti lgbt che non. L'Associazione Agedo Veneto (Associazione di Genitori e amici di persone Omoses- suali) nasce come Onlus formata da famiglie e amici di persone lesbiche, gay e transessua- li. Ha come obiettivi fondamentali: aiutare altre famiglie nella stessa condizione ad accetta- re l'omosessualità del loro congiunto; chiedere un'azione di educazione e di prevenzione del bullismo nella scuola, poiché l'età adolescenziale è quella in cui le persone omosessuali soffrono maggiormente il peso dell'omofobia; ottenere l'approvazione anche in Italia di leg- gi contro le discriminazioni ed i crimini motivati dall'odio. Facebook: SHAKE LGBTE Conegliano

