Anche Treviso partecipa alla fiaccolata per le vittime innocenti di Sciacca e del mondo

TREVISO Una fiaccolata per tutte le vittime innocenti di Sciacca e del mondo. A seguito degli avvelenamenti avvenuti a Sciacca, in provincia di Agrigento, il 14 Febbraio 2018, i cittadini di Treviso esprimono la loro vicinanza a tutta la Comunità agrigentina. "Abbiamo organizzato una fiaccolata di Solidarietà a favore dei 30 cani barbaramente uccisi con esche di veleno - comunica il Movimento Animalista Treviso sui social - per Domenica 25 Febbraio alle 18 sulle mura di Treviso, all'altezza di porta Caccianiga, di fronte Pasticceria Ida, con una breve passeggiata fino a piazzale Burchiellati".

"Vogliamo lanciare un messaggio di solidarietà - continua l'associazione - ad una terra così lontana e contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini verso una continua condanna di ogni forma di violenza perpetuata su animali ed esseri indifesi". Un fenomeno, quello del randagismo, che a Treviso fortunatamente non ci è familiare ma che in Sicilia colpisce dai piccoli comuni alle grandi Città come Trapani, Palermo e Agrigento. Nella Marca sono però ancora presenti gli ignobili gesti di odio e ignoranza verso i nostri amici a quattro zampe, troppo spesso avvelenati da bocconi, a volte mortali. La fiaccolata di Domenica 25 Febbraio si svolgerà in concomitanza con la manifestazione nazionale organizzata dalla Confederazione Associazioni Animaliste Regione Sicilia, che si terrà a Sciacca e alla quale parteciperanno cittadini provenienti da tutta Italia. "Si invitano i cittadini che prenderanno parte alla fiaccolata a portare con sé i vostri amici cagnolini e un lumino" - conclude il movimento animalista trevigiano.