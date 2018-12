Fiamme nella casetta degli attrezzi, arrivano i vigili del fuoco

Intervento questa mattina dei vigili del fuoco a Venegazzù di Volpago del Montello. La chiamata di emergenza è stata ricevuta dalla stazione dei vigili del fuoco di Montebelluna, verso le 9.10 di oggi, 26 dicembre, per un rogo che ha interessato il ricovero degli attrezzi di un'abitazione in via Cal Trevigiana. In breve tempo i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme e a rimettere in sicurezza la zona, limitando possibili danni all'abitazione. Non sono note le cause che hanno scatenato le fiamme e fortunatamente non ci sono stati feriti.