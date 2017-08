Ferragosto sfortunato per una coppia di fidanzatini: ricoverati entrambi al pronto soccorso

BORSO DEL GRAPPA Avevano deciso di trascorrere il Ferragosto insieme, con un bel bagno rinfrescante alla piscina La Conca Verde di Borso del Grappa. Per due giovanissimi di soli 18 e 20 anni, la giornata di festa si è tramutata presto in una piccola disavventura estiva.

Tutto sembrava procedere per il meglio per i due innamorati, la giornata era soleggiata ma non troppo afosa, l'acqua della piscina davvero rinfrescante e la giornata da soli insieme era un momento che i ragazzi aspettavano da tempo. Peccato che intorno alle cinque di pomeriggio, come riportato da "La Tribuna di Treviso", un'ape abbia punto la ragazza diciottenne, stesa a prendere il sole. Essendo allergica, la pelle della giovane ha iniziato a gonfiarsi vicino alla puntura ed è stato necessario chiamare immediatamente i soccorsi per evitare il peggio. Al suo fianco, in un momento così problematico, avrebbe dovuto esserci il fidanzato, ma anche lui purtroppo è stato colpito da un malore improvviso. Avendo mangiato all'ora di pranzo ed essendosi tuffato in acqua pochi minuti dopo, il ventenne è stato colpito da una violenta congestione proprio mentre l'ambulanza stava arrivando per soccorrere la sua bella. Il personale del Suem118 ha deciso allora di trasportare entrambi i giovani al pronto soccorso di Castelfranco Veneto dove sono stati sottoposti una a un trattamento farmacologico anti-puntura, l'altro a un semplice ricovero presso la guardia medica. Nulla di grave, per loro fortuna. Già verso sera i due ragazzi sono stati dimessi dall'ospedale e hanno potuto fare ritorno a casa. Una disavventura che di sicuro ricorderanno per molto tempo.