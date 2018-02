Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al via Fiera Io Casa: una 14^ edizione ricca di novità ed eventi Convegni e workshop, arte e sostenibilità per una fiera sempre più interattiva e coinvolgente Innovativa, interattiva, informativa,… ed un po’ anche inaspettata! E’ così che si propone al pubblico la 14^ edizione di Io Casa, la fiera per il mondo dell’abitare che ritorna a Treviso, in zona dogana, nei giorni 17-18 e 24-25 febbraio. Un centinaio di aziende altamente qualificate ed innovative, dell’area trevigiana e non solo, si presenteranno nei due weekend di fiera con soluzioni attente al risparmio energetico, alla sostenibilità ma anche al design e al comfort. Una fiera che non si limita ad essere solo esposizione, ma un vero e proprio incubatore di idee e proposte. Una fiera che abbraccia il mondo della casa in tutte le sue sfaccettature, perché la casa non è fatta solo di pareti, di un tetto e degli arredi ma anche di comfort, benessere e spazio per le proprie passioni e hobby.

E quindi, accanto all’esposizione, un ventaglio di proposte e di collaborazioni arricchiscono le quattro giornate di fiera: - Consulenze gratuite per i visitatori con gli interior designers di Made in Italy Academy; - Pit-stop informativi: brevi momenti di approfondimento per i visitatori per conoscere le migliori soluzioni per la propria abitazione:  MASIN LAB: Ciclo decorativo naturale antimuffa sabato 17 e 24 dalle 15.00 alle 15.30 domenica 18 e 25 dalle 14.00 alle 14.30  FELTRACCO MOSE': Restauro e pavimentazione - Il restauro e la realizzazione di pavimentazione in bio-terrazzo veneziano di cotto e calce. sabato 17 e 24 dalle 16.00 alle 16.30 domenica 18 e 25 dalle 15.00 alle 15.30  RUI SRL: Le modalità di difesa della casa contro i furti. I principali tipi di furti che avvengono nelle abitazioni. I modi migliori per difendersi dai furti. Scelta dell'impianto d'allarme: quali regole seguire. sabato 17 e 24 dalle 18.00 alle 18.30 domenica 18 e 25 dalle 10.30 alle 11.00  RRI: impianti radianti sabato 17 dalle 17.00 alle 17.30 Impianto radiante ad alta efficienza RRI: riscaldamento e raffrescamento domenica 18 dalle 16.00 alle 16.30 Pompe di calore e impianti radianti ad alta efficienza sabato 24 dalle 17.00 alle 17.30 Ristrutturazioni e impianti radianti ad alta efficienza domenica 25 dalle 16.00 alle 16.30 Gestione e controllo remoto degli impianti radianti ad alta efficienza  CASA NATURA: Case in legno.

La casa in legno nel nostro territorio. domenica 18 e 25 dalle 11.30 alle 12.00 - Io Casa Art Gallery: alcuni artisti del territorio esporranno le loro opere lungo il percorso della fiera; - Artist at work: body painting, calligrafia, fotografia e pittura… un laboratorio creativo svelerà ai visitatori i segreti di queste arti - I professionisti del futuro: i giovani del Centro di Formazione Professionale Edile di Treviso realizzeranno una struttura in cartongesso rivestita con calce; - Cartender: alcuni fortunati visitatori avranno la possibilità di provare lo stile di guida di Tesla. Fiera Io Casa_ Viale della Serenissima_Treviso Giorni ed orari di apertura: sabato 17 e 24 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 19.30 domenica 18 e 25 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Ingresso € 6,00 - gratuito per bambini e ragazzi fino ai 15 anni accompagnati dai genitori