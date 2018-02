In Fiera a Santa Lucia è già sicuro che sarà una primavera da tutto esaurito

SANTA LUCIA DI PIAVE Un programma eventi, quello che inizierà questo week-end, che vede l’organizzazione di ben otto fiere tematiche che si susseguiranno, senza sosta, nei padiglioni ex Filande del quartiere Fieristico di Santa Lucia di Piave. Una proposta fieristica estremamente diversificata che intercetterà tipologie di pubblico con interessi differenti: enogastronomia, salute e benessere, elettronica e auto e moto sono alcuni dei settori proposti. “Stiamo per inaugurare una primavera fieristica da record, proponendo un’offerta di eventi e manifestazioni di grande attrattività – dichiara soddisfatto Alberto Nadal, Amministratore Unico Azienda Speciale Santa Lucia Fiere – che confermano la qualità del nostro progetto per il rilancio del quartiere fieristico e del territorio.”

Tante le manifestazioni confermate dall’anno precedente che sono ormai diventate il biglietto da visita dell’eccellenza della proposta fieristica di Santa Lucia di Piave, come la Fiera della Birra artigianale giunta alla 7^ edizione, che proporrà tre week-end con oltre 60 birrifici presenti ed espositori da tutta Europa, e “Gourmandia” organizzata da Davide Paolini per celebrare le eccellenze del settore enogastronomico italiano e dedicata principalmente agli operatori del settore.

“Sono attesi, nei primi cinque mesi a Santa Lucia, oltre 60.000 visitatori provenienti da tutto il Nordest ed espositori da tutta Italia, – dichiara Alberto Nadal annunciando le stime di affluenza per l’apertura del nuovo anno fieristico - con manifestazioni che guardano anche al panorama europeo”. “Il programma fieristico proposto si riflette in una crescita di opportunità per il nostro territorio e per le sue attività, – dichiara Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia di Piave – come confermano le recenti aperture di nuove strutture ricettive proprio a Santa Lucia di Piave”.

Il programma degli eventi apre ufficialmente il 24 febbraio con la nuova proposta di “Gothika”, l’evento dedicato al gothic, steampunk e fantasy, a seguire nel week-end del 9-11 marzo con la 9^edizione di “Biosalute”, la fiera dedicata ai prodotti biologici e al benessere naturale biologico e biodinamico, per proseguire con “Veneto in Grigio Verde”, mostra mercato di militaria (17 e 18 marzo), e “Motorexpo” con la mostra-scambio legata al mondo delle due e quattro ruote (24 e 25 marzo). Il 6 aprile inaugura la 7^ edizione di “Mastro Birraio”, la fiera della birra artigianale con tre week-end tematici dedicati rispettivamente ai birrifici italiani, birrifici triveneti e birrifici europei. Il tutto corredato da stand gastronomici e un ricco programma di spettacoli e intrattenimento.

Seguirà, dal 6 al 8 maggio, la nuova proposta dedicata alla bellezza, cura della persona e nail art con “Estetica Expo”, che proporrà espositori da tutta Italia e un programma di workshop. Fiore all’occhiello della proposta fieristica di Santa Lucia di Piave sarà la terza edizione di “Gourmandia”, organizzata da Davide Paolini (Gastronauta), che punta a riconfermare gli ottimi risultati delle due edizione precedenti ospitando produttori e aziende simbolo dell’eccellenza dell’enogastronomia made in Italy. A conclusione del programma si riconferma l’appuntamento con la fiera dell’elettronica e del radioamatore organizzato da Ecco-Fatto.