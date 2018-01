A Treviso un concorso di scrittura premia i racconti con le vostre più belle figuracce

TREVISO A tutti, prima o poi nella vita, è capitato di incappare in qualche colossale figuraccia. Frasi equivocate, messaggi inviati per errore, scambio di persone. Lo squarcio sul di dietro dei pantaloni di cui ti accorgi solo quando sei tornato a casa, dopo essere stato tutto il giorno in giro per la città. In quel momento si vorrebbe morire per l'imbarazzo, ma a distanza di tempo ci si può anche ridere su e capire che "le figuracce sono svolte esistenziali e come le cicatrici ci ricordano chi eravamo e cosa siamo diventati".

Partendo da questa massima, il Portolano, scuola di scrittura autobiografica e narrativa con sede a Treviso ha deciso di indire il suo primo concorso letterario di scrittura, aperto a tutti previo il versamento di una quota d'iscrizione pari a quindici euro. Lo scopo è quello di raccontare ,in un eleborato che non dovrà superare i 7200 caratteri, la propria figuraccia più indimenticabile e clamorosa. I premi saranno così assegnati: il primo classificato vincerà un soggiorno di tre giorni per due persone in una località a scelta; al secondo classificato andranno dieci libri di narrativa e una copia di "Desperate writers, piccolo vademecum per scrittori irriducibili" (edito da Kellermann editore). Al terzo classificato infine andranno cinque libri di narrativa e una copia di "Desperate writers, piccolo vademecum per scrittori irriducibili". I vincitori saranno avvisati preventivamente dalla segreteria del concorso e dovranno ritirare il premio personalmente o tramite un delegato di fiducia. La giuria ha facoltà di non assegnare i premi qualora non sussistano adeguati requisiti. Il termine ultimo per inviare il proprio racconto è il 15 febbraio 2018. Per scaricare il bando ufficiale del concorso e scoprire tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione vi basterà cliccare su questo link