Lascia 18 regali alla sua bimba prima di morire, la storia di Mamma Elisa diventerà un film

SPRESIANO La sua storia aveva fatto il giro del Mondo. Elisa Girotto, si era spenta, dopo una lunga battaglia contro la mattia, lo scorso 22 settembre alla giovane età di 40 anni. Mamma Elisa aveva commosso tutti: decise di lasciare 18 regali alla sua piccola Anna di appena un anno. Un regalo dalla mamma fino alla maggiore età. Ora tutto questo si trasformerà in un film.

La società di produzione cinematografica Lucky Red ha annunciato - come riporta il Gazzettino di Treviso - che racconterà al grande schermo la vita di Elisa. La pellicola sarà diretta dal giovane regista emergente Francesco Amato, candidato già al David di Donatello con "Ma che ci faccio qui". Sarà una grande produzione internazionale: le riprese potrebbero già iniziare verso la fine del 2018 per uscire nelle sale nel 2019. Il sorriso di Elisa, il matrimonio con papà Alessio Vincenzotto e la nascita della piccola Elisa, la scoperta della malattia la morte. Istanti tristi e felici che verranno raccontati al cinema. "Era una donna straordinaria - afferma papà Alessio al Gazzettino - aveva previsto anche questi giorni tristi che stiamo passando ora. Mi ha lasciato un biglietto con scritte queste parole: quando sei triste abbraccia Anna. Lei è una parte di me."