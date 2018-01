Villorba: investimento di oltre settantamila euro per finanziare le scuole del territorio

VILLORBA La Giunta Comunale di Villorba ha deciso di sostenere il Piano dell'Offerta Formativa 2017/2018 per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale trasmesso dall’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, attraverso l’assegnazione di benefici economici per un significativo importo complessivo di € 70.270,00 così ripartiti: 33.270 euro di contributo per i progetti didattici a loro volta suddivisi in: 22.240 euro per l’area “benessere” (pomeriggi integrati, progetto incontro, progetto spazio ascolto), 1.200 euro per l’area “cittadinanza” (che va a sostenere la significativa esperienza di partecipazione civica degli alunni attraverso il “Consiglio Comunale dei ragazzi”), 6.830 euro per l’area linguistica (progetto lettorato, progetto “leggo scrivo bene”, progetti di screening) e 3.000 euro per l’area scientifica (giochi matematici); 1.500 euro di contributo per i Progetti di Plesso e precisamente, per quest’anno, il Progetto della Fiaba Musicale “Il Gatto con gli stivali” della Scuola Primaria “Marco Polo” di Villorba” (400 euro), il Progetto “Musica per crescere - GOSPEL” della scuola Primaria “Pascoli” di San Sisto (600 euro) e il Progetto “Per tutti e per ciascuno” della Scuola primaria “Marconi” di Catena (500 euro). I restanti 35.500 euro saranno destinati a titolo di contributo per le visite didattiche (2.000 euro di “bonus trasporto”), di contributo per le spese di funzionamento (21.500 euro) e infine di contributo per materiale di cancelleria e pulizia (12.000 euro).

L’Assessore all’Istruzione Francesco Soligo esprime la propria personale soddisfazione per l’importante sostegno che l’Amministrazione Comunale ha potuto garantire alle scuole del territorio anche nell’anno scolastico in corso, valorizzandone significativamente l’offerta formativa rappresentata da importanti e innovativi progetti didattici e sostenendo generosamente le spese di funzionamento delle scuole, in un momento in cui le limitate risorse di bilancio condizionano sensibilmente l’esercizio di azioni incisive a sostegno dei servizi sul territorio.