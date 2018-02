La Regione stanzia ventitremila euro per la manutenzione dell'asilo nido di Asolo

ASOLO E' di pochi giorni fa la notizia secondo cui la Regione Veneto avrebbe deliberato un contributo di 23.100 euro, su un importo totale di 33 mila euro, per un intervento di manutenzione straordinaria all'asilo nido comunale di Asolo.

Nel novembre del 2017, l'amministrazione comunale aveva partecipato a una manifestazione di interesse per il "miglioramento del sistema integrato dei servizi per l'infanzia da 0 a 36 mesi", avendo la necessità e l'urgenza di sostituire le bussole del tetto e la pavimentazione lignea del salone centrale. Il contributo regionale appena annunciato andrà a coprire il 70% della spesa di quell'intervento. Realizzato alla fine degli anni '90 su disegno dell' architetto Giuseppe Davanzo, già assistente di Carlo Scarpa e docente presso lo IUAV di Venezia nel corso di Unificazione Edilizia e Prefabbricazione e di Architettura degli interni, l'asilo era stato ampliato nel 2003. Gestito dalla Cooperativa il Girotondo, la struttura, ad oggi, accoglie quaranta bambini ed è collocata in un'area verde posta davanti alla scuola primaria "Città di Asolo".

L'asilo ha uno spazio dedicato, funzionale ed esclusivo per i piccoli di età inferiore ai 12 mesi, oltre ad uno spazio interno aperto, la “piazza”, destinata ad accogliere il gruppo dei bambini più grandi. Diverse le attività proposte, tra cui l’orto, progetto attivato in collaborazione con i nonni, le sabbiere per la manipolazione, la pittura verticale con i cavalletti e molte altre iniziative. L’area verde che circonda l’intera struttura è luogo di ricerca, di conoscenza e di contatto con gli elementi naturali. "Un'ottima notizia - afferma il Sindaco Mauro Migliorini - che ci permette di proseguire negli interventi di riqualificazione delle nostre scuole. In questo caso interveniamo nell'asilo nido comunale, una struttura che da quasi vent'anni da una risposta qualificata alle esigenze delle famiglie di Asolo e del territorio".