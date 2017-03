Montebelluna comune meritevole: Regione finanzia la pista ciclopedonale di Contea

MONTEBELLUNA La Regione del Veneto ha assegnato al Comune di Montebelluna un contributo per interventi idi risanamento dell'atmosfera. Si tratta di un finanziamento previsto da una recente delibera di giunta regionale con cui vengono finanziati interventi già realizzati. "Assieme a pochi altri Comuni del Veneto, Montebelluna è stata ritenuta meritevole di contributo, ottenendo il massimo importo erogabile, cioè 60mila euro - afferma l'assessore ai lavori pubblici, Michele Toaldo - Il contributo sarà impiegato per coprire le spese già sostenute per la realizzazione della pista ciclopedonale di Via delle Piscine, i cui lavori si sono compiuti lo scorso anno”.

L'intervento aveva avuto un costo complessivo di 200mila euro e si era aggiunto a quello già realizzato nel 2008 che aveva interessato il tratto a nord da via Castellana fino a via delle Piscine. Il secondo tratto ha interessato i 420 metri che vanno da via delle Piscine, dall’imbocco al parcheggio delle piscine, fino all’intersezione con via Cavarer. Anche in questo caso la pista è stata realizzata sul versante nord, in continuità con l’esistente. Il tratto ad est è stato realizzato in asfalto, mentre quello ad ovest, dopo l’incrocio con via Contea, occupa il canale di scolo, garantendone le funzionalità con tombinamenti, ed è stato realizzato con materiale stabilizzato.