Conclusa a Conegliano la 9^ edizione dei laboratori di animazione over 50

Mercoledì 31 maggio si è concluso con un momento conviviale il nono laboratorio di animazione intergenerazionale presso il Centro di pubblico accesso ad internet P3@veneti: un'esperienza che ha raccolto nel tempo il gradimento dei partecipanti che hanno avuto l'opportunità di "essere al passo con i tempi" attraverso nuove forme di comunicazione, per esempio con i social network, oppure in termini di autonomia nella gestione di rapporti con Istituzioni. L'amministrazione Comunale ed il Progetto Giovani di Conegliano infatti , nell'ambito delle attività di alfabetizzazione informatica del Centro di pubblico accesso ad internet P3@veneti, ha promosso e realizzato a partire dal 2012 ad oggi nove laboratori denominati Laboratori di animazione intergenerazionale, ed uno sportello Helpweb a supporto della navigazione consapevole nel web ma anche a sostegno dell'utilizzo di applicazioni e smartphone.

Tali attività laboratoriali, rivolte ad adulti ed anziani over 50, hanno come finalità la riduzione del digital divide. Dal 2012 ad oggi il numero , all'interno dei nove laboratori sono stati realizzati n. 100 incontri e n. 10 aperture dello spazio Helpweb. Il numero complessivo dei partecipanti è di n. 94 persone ai laboratori e di n. 10 allo sportello. Nel tempo il programma dei laboratori viene ri-modulato attraverso la raccolta di necessità espresse da adulti ed anziani sull'utilizzo, ma anche con l'avanzare delle funzioni possibili della navigazione nel web. Gli argomenti trattati vanno dai fondamenti di internet, alla navigazione, ricerca, gestione della posta elettronica e suggerimenti per un corretto utilizzo degli strumenti senza mettere in rischio i propri dati personali, registrazione in portali web, social network, canali video, supporto nella navigazione e negli strumenti dedicati alla navigazione per facilitare azioni oramai quotidiane dell'interazione con portali della Pubblica Amministrazione/Ulss/ Istituzioni/Scuole ecc, prevenzione dalle truffe on line, modalità di acquisto on line (e commerce), prenotazioni di alberghi e voli.

Lo spazio attrezzato gratuito "Centro di pubblico accesso ad internet P3@veneti", dispone di otto postazioni connesse ad internet, due stampanti, tre tablet e la possibilità di accesso wi-fi, ha reso possibile l'operatività dei partecipanti. Le aperture, tre giorni alla settimana: martedì dalle ore 8.30 alle ore 14; mercoledì dalle ore 9 alle 12; giovedì dalle ore 14 alle 18.30. "Puntiamo molto sull'alfabetizzazione informatica di genitori e nonni perché dagli interventi che facciamo presso le scuole con il progetto 'Protetti in Rete - Accompagnare i figli all'utilizzo responsabile di Internet' abbiamo verificato che i ragazzi, in caso di problematiche incontrate in rete, si confidano principalmente con genitori e familiari - spiega l'assessore alle politiche giovanili del comune di Conegliano Gianbruno Panizzutti - Va sottolineato anche il valore aggiunto dello scambio intergenerazionale dato dall'impiego di competenti e giovani tutors e dalla collaborazione con i ragazzi del Centro Diurno Punto a Capo che gestiscono il Centro anche nei giorni di normale apertura".