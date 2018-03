"C'è un forte odore di gas nell'acqua", finti addetti Ats tentano la truffa

TREVISO "C'è un forte odore di gas nell'acqua". E' con questa semplice e spaventosa frase che dei finti addetti dell'Ats hanno cercato di raggirare e truffare alcuni anziani di via Fratelli Bandiera e di via Zuliani a Treviso. Gli operatori truffatori cercavano di adescare i poveri residenti, soprattutto anziani, con questa scusa arrivando a dirgli di mettere in frigo gli ori e i preziosi perchè a contatto con l'acqua anneriscono. Molte le segnalazioni ricevute dalle forze dell'ordine ma pare fortunatamente che nessuno sia caduto nella trappola dei presunti controllori della società di distribuzione dell'acqua. Un tranello ben poco ingegnoso per i finti addetti dell'Ats.