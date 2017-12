Finti tecnici dell'Enel alla porta: allarme truffa a San Biagio di Callalta

SAN BIAGIO DI CALLALTA Sono andati a bussare alle porte di decine di abitazioni durante tutto il pomeriggio di venerdì 29 dicembre ma i residenti più attenti si sono subito accorti che quei due giovani presentatisi davanti ai loro citofoni come tecnici dell'Enel potevano essere in realtà dei potenziali truffatori.

La vicenda ha inizio poco dopo l'ora di pranzo quando una coppia composta da un ragazzo e una ragazza, apparentemente di origine italiana, ha iniziato a suonare i campanelli delle case situate nella zona di via Indipendenza. Ai residenti i due si sono presentati come tecnici dipendenti dell'Enel e hanno chiesto con insistenza di poter entrare in casa per visionare di persona l'ultima bolletta cartacea ricevuta dai residenti. Un presunto tranello smascherato presto da numerosi cittadini presenti in casa a quell'ora che prima hanno telefonato personalmente all'Enel per sapere se avessero mandato a San Biagio di Callalta qualche loro dipendente e, dopo aver scoperto che l'azienda non aveva mandato nessuno nelle case del paese, hanno provveduto a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine, diffondendo la notizia anche nel seguitissimo gruppo Facebook "Furti in corso". Grazie alle segnalazioni dei residenti per i due aspiranti truffatori la giornata si è conclusa senza il bottino sperato. I due malviventi sono spariti dalla circolazione, poco prima del calar della sera.