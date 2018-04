Basket e solidarietà: Fip dona oltre diecimila euro all'Advar

TREVISO Un assegno da 10650 euro. La vittoria più bella per il nostro sport. Mercoledì mattina il presidente di Fip Treviso, Filippo Borin, e il Responsabile Progetti Scuola, Domenico Immucci, hanno consegnato il super assegno con il ricavato della lotteria di "Baskettando in maschera" alla presidente dell'Advar Anna Mancini. La cerimonia si è svolta nella Sala riunioni dell’Istituto paritario “G. Galilei” di Treviso, da sempre a fianco di Fip Treviso e Verde Sport nella realizzazione di questo evento. Sono stati molti infatti gli studenti che si sono resi disponibili per "Baskettando in maschera" rivelando sensibilità, spirito di appartenenza e di collaborazione, come ha sottolineato il preside Giovanni Fontana.



Nelle mani della presidente dell'Advar, Anna Mancini, è stato consegnato l'assegno simbolico con la cifra raccolta: 10.650,00 euro che saranno un importante aiuto per l'attività dell'istituto. "Un ringraziamento di cuore a coloro che hanno reso possibile tutto ciò - le parole del presidente di Fip Treviso, Filippo Borin - il basket infatti sa regalare emozioni anche fuori dai parquet ed è stupendo che ancora una volta i ragazzi e le loro famiglie abbiano dimostrato la sempre maggiore importanza che deve essere data alla cultura del dono generoso nei confronti di chi ha bisogno di aiuto".