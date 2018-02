L'ex sindaco organizza un flash mob per chiedere un nuovo ponte a Vidor

VIDOR "Da troppo tempo il nostro territorio attende un nuovo Ponte di Vidor". Con queste parole l'ex sindaco di Valdobbiadene e candidata alle elezioni politiche nel collegio di Montebelluna per la Camera dei deputati, Anna Spinnato, ha deciso di organizzare un flash mob per la mattinata di sabato 24 febbraio con lo scopo di chiedere al Comune di Vidor un nuovo ponte sul Piave.

Il ritrovo è previsto per le ore 9,30 a Covolo, nel parcheggio retrostante il locale '' Il tocco giusto'' in Via Erizzo. Da lì i manifestanti percorreranno a piedi l'attuale Ponte di Vidor guidati dall'ex sindaco Spinnato che terrà un breve comizio per spiegare nei dettagli la vicenda del ponte di Vidor e per raccontare quali sono i suoi propositi in caso di elezione per quanto riguarda questa tematica. Al suo fianco le candidate alle elezioni Anna Spinnato e Laura Puppato, i segretari dei circoli del montebellunese e i consiglieri comunali Luciana Fastro di Pederobba e Davide Quaggiotto di Montebelluna. Negli ultimi anni è nato un vero e proprio movimento d’opinione con il fine di richiedere quest’opera attesa da molto tempo per la quale il governo aveva stanziato dei finanziamenti che sarebbero stati erogati una volta ricevuto il progetto esecutivo dalla Regione Veneto che però non ha mai provveduto a farlo; Anna Spinnato in particolare è stata la portavoce di questo movimento di cittadini negli ultimi mesi e ora, con questa nuova iniziativa, spera di poter dare una svolta significativa al futuro del ponte di Vidor.