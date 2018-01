Flash mob a ritmo di danza: gli studenti della scuola dei talenti scendono in piazza

TREVISO Sembrava un pomeriggio come tanti in piazza Aldo Moro a Treviso: ragazzi che fanno un giro in centro, famiglie che passeggiano con i bambini, persone che si soffermano a guardare le vetrine. Ma all’improvviso dei ragazzi, una quindicina, da direzioni differenti convergono verso il centro della piazza e cominciano a ballare sul ritmo elettronico di Fogo di Garmiani, in una coreografia in cui giocano con dei palloni da spiaggia a forma di mondo, coinvolgendo anche i passanti.

“Vuoi il mondo? Prendilo con GSO School!” È un messaggio di internazionalità simboleggiato dal mappamondo quello trasmesso dal flash mob promosso nel pomeriggio di sabato 27 gennaio da GSO, Gentium Schola Opitergium, la Scuola Internazionale dei Talenti avviata a settembre 2017 ad Oderzo, all’interno del Campus Brandolini. Alla coreografia hanno partecipato i ballerini della Scuola di Danza Dance Mob di Pordenone di Cinzia Piscopo, ma anche quattro dei sei ragazzi provenienti da quattro diversi continenti che stano frequentando GSO: Oliverira, dal Mozambico, ballerino di danza afro, Farah, indiana, Sithis dalla Cambogia e Natalia dal Perù, appassionata di danze tradizionali del suo paese. Obiettivo del flash mob è stato far conoscere il nuovo percorso formativo di GSO, uno tra i primi istituti in Italia ad offrire, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, una formazione superiore in 4 anni: il biennio superiore Cambridge IGCSE in inglese per gli studenti dai 14 ai 16 anni e, dopo il superamento degli esami, l’accesso all’IB Programme per i ragazzi dai 16 ai 18 anni, con un approccio pedagogico che favorisce lo sviluppo dei talenti personali.