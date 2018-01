Continua il progetto intrapreso qualche mese fa dai Carabinieri della Compagnia di Belluno in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Torreglia (PD) per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti nelle scuole. Oggi è stato il turno dell'Istituto Superiore "U. Follador" in Agordo. I controlli hanno dato esito negativo ma hanno permesso agli studenti delle classi controllate a campione di poter vedere in azione un cane antidroga