Bomba d'acqua a Follina: frane, smottamenti e allagamenti

Il maltempo continua a colpire duramente la Marca anche nella serata di martedì, 9 giugno. Una vera e propria bomba d'acqua ha interessato in particolare il territorio di Follina, con smottamenti e allagamenti soprattutto in località La Bella e Pedeguarda, a causa dell'esondazione del torrente Vallata. Al lavoro fino a tarda sera quattro squadre dei vigili del fuoco di Conegliano e Treviso. L'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, ha svolto un sopralluogo per sincerarsi personalmente della situazione, così come il sindaco, Mario Collet, fin da subito in prima linea. Si è registrata inoltre una frana in località Farrò.

L'acqua ha trasformato alcune strade in veri e propri fiumi oltre ad invadere alcuni giardini e seminterrati oltre a locali pubblici (come il bar "Mi & Ti"). La strada che conduce a Follina e Cison, all'altezza della pasticceria "Faganello", è stata precauzionalmente interrotta dai carabinieri. Gravi disagi anche a Farra e forte preoccupazione per la situazione del Soligo che si è notevolmente ingrossato e a Pieve di Soligo minaccia di uscire dagli argini. Nel territorio di Tarzo alcune frane si sono registrate ad Arfanta e Prapian.