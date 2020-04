Tampona l'auto di un agente assicurativo e devasta l'agenzia: fermato dai carabinieri

Prima ha urtato con la sua auto un mezzo posteggiato, poi è entrato in un'agenzia assicurativa seminando il panico, aggredendo un agente e devastando il mobilio a colpi di spranga. Protagonista di questa esplosione di violenza è stato O.E.,disoccupato di 28 anni, incensurato, residente in Follina e da tempo seguito dal Centro di Salute Mentale. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cison di Valmarino per i reati di danneggiamento e lesioni personali.

Il blitz è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 20 aprile, quando O.E., alla guida della propria autovettura, giunto in via Paoletti a Follina nei pressi dell’agenzia Allianz Assicurazioni, ha prima urtato l’autovettura di un agente assicurativo parcheggiata lì davanti, successivamente è entrato dentro la sede dove, armato di una spranga di ferro rinvenuta sul posto, ha danneggiato gli arredi ed ha colpito un dipendente dell’agenzia, un 51enne di Follina, nonché proprietario dell’autovettura urtata in precedenza, provocandogli lesioni alle costole ed altre ferite per le quali è stato ricoverato presso l’ospedale di Conegliano con prognosi di trenta giorni.

I carabinieri di Cison di Valmarino, dopo aver immobilizzato in sicurezza O.E., hanno assistito gli operatori sanitari che hanno applicato il T.S.O. ricoverandolo presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Conegliano, ed hanno effettuato i rilievi sul posto e gli accertamenti del caso. Ignote le motivazioni alla base dell’aggressione, a parte i problemi di natura psichiatrica del soggetto denunciato.