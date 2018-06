Cade con la mountain bike, ferito un 67enne di Maserada

FOLLINA Attorno alle 19 il 118 ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane per intervenire in supporto all'elicottero di Treviso emergenza, decollato in aiuto di un ciclista caduto dalla propria mountain bike in località Case Lorenzon, sopra Follina. L'uomo, 67 anni, di Maserada sul Piave, lamentava dolore a un'anca e contusioni e si trovava lungo il sentiero numero 1.076, assieme a un amico che aveva dato l'allarme e fornito le coordinate del luogo. Una squadra ha raggiunto l'infortunato, medicato dal personale sanitario, caricato in barella e calato per una ventina di metri fino a una radura nel bosco, dove l'eliambulanza lo ha recuperato con un verricello di 20 metri, per accompagnarlo all'ospedale di Treviso. Sul posto anche un'ambulanza e l'automedica del Suem.