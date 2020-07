Tenta un furto al ristorante, scoperto dai proprietari e arrestato

Ha cercato di mettere a segno un furto all'interno di un ristorante: non si era reso conto che i proprietari erano ancora all'interno e questa scorribanda si è conclusa con l'arresto e il carcere. A finire in manette per tentato furto aggravato, C.L.M., 26enne originario del Senegal, disoccupato, pregiudicato e residente in Cison di Valmarino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'episodio è avvenuto alle 21.40 circa di giovedì. C.L.M. nel tentativo di commettere un furto all'interno del ristorante “Mocambo” in Follina, in via Pradegnan dopo aver scassinato una finestra sul retro, è stato sorpreso dai titolari e si è dileguato lungo la strada che porta a Cison di Valmarino. I carabinieri, allertati dalla richiesta di aiuto dei proprietari del ristorante, lo hanno intercettato e fermato. Dopo gli accertamenti del caso il 26enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso, è stato accompagnato in carcere a Treviso.