Resta incastrato con una gamba sotto un macchinario, operaio grave

Grave incidente sul lavoro nella prima mattinata di oggi, lunedì, poco dopo le 8, presso lo stabilimento del lanificio "Paoletti" di via Cartiera a Follina. Un operaio, per cause in fase di accertamento da parte del nucleo Spisal dell'Ulss 2, è rimasto incastrato con la gamba sinistra in un macchinario, un pressatore idraulico. Il lavoratore, Z.D., 48enne di Follina, stava esegendo dei lavori di pulizia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e ambulanze ed elicottero del Suem 118. Il dipendente è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La prognosi è riservata. Giunto sul posto anche il sindaco di Follina, Mario Collet.