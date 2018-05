Tentano di far saltare in aria il postamat, banditi in fuga a mani vuote

FOLLINA Blitz della banda dei bancomat nella notte tra sabato e domenica, alle 3, a Follina in via Paoletti: a finire nel mirino il postamat all'esterno dell'ufficio postale. Usata dai malviventi una carica esplosiva, una "marmotta" di polvere pirica: la deflagrazione ha causato lievi danni allo sportello e i banditi sono stati costretti alla fuga a mani vuote, senza riuscire a prendere la cassetta contenente il denaro. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto che ora indagano sull'episodio. Al setaccio le telecamere presenti nella zona; la filiale di Poste è invece purtroppo sprovvista di occhi elettronici quindi non vi è per ora certezza circa il numero di banditi presenti e l'auto utilizzata per scappare.