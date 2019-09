Uno sguardo di troppo, prende a pugni un 17enne e gli ruba lo smartphone

Uno sguardo di troppo, malevolo. Un atteggiamento che lui pensava fosse "di sfida". Tanto è bastato per spingere un operaio di 19 anni, F.B., di Miane, ad aggredire fisicamente un conoscente, uno studente di appena 17 anni, prendendolo a pugni e rapinandolo dello smartphone, del valore di circa 400 euro. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso, a Follina, in via Cal di mezzo. Dopo l'aggressione il bandito è fuggito a bordo della sua auto ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri della stazione di Col San Martino che sono stati allertati dalla vittima e si sono subito messi sulle tracce del responsabile dell'agguato. Per il 19enne è scattata una denuncia per il reato di rapina.