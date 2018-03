Fondazione Etica promuove Treviso

TREVISO Capoluogo trevigiano in vetta alle classifiche nazionali per efficienza, trasparenza e anticorruzione. Secondo i dati forniti da Fondazione Etica la percentuale degli affidamenti diretti sul totale degli appalti scende, solo a Treviso, sotto il 50 per cento (mentre supera il 90 per cento in città come Siracusa e Frosinone). La città risulta virtuosa anche per quanto riguarda i pagamenti che secondo la classifica avvengono con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza. “E’ una scelta di corretta amministrazione e di efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, rispettando sia i principi della concorrenza economica che l’adeguatezza della risposta ai bisogni dei cittadini – commenta l’assessore Anna Caterina Cabino – il Comune di Treviso ha adottato questa linea fin dall’inizio prediligendo la gara pubblica anche a volte per importi di piccola entità e avvalendosi comunque del Mepa per acquisti sotto soglia".