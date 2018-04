Formazione innovativa: H-Farm presenta la sua nuova fondazione

RONCADE Borse di studio per favorire l’accesso ai percorsi scolastici, progetti di ricerca sulle innovazioni digitali e tecnologiche nella didattica, formazione gratuita per docenti e scuole pubbliche, opportunità di placement e stage per ragazzi, alternanza scuola-lavoro, eventi culturali aperti a tutti. Queste sono solo alcune delle attività pianificate dalla nuova Fondazione HforHuman di H-Farm nata con l’obiettivo di favorire la costruzione e la diffusione di una cultura digitale condivisa.

Facilitando la partecipazione a percorsi di formazione innovativi, di alta qualità e potenziati dal digitale, HforHuman punta a favorire e aumentare l’accesso alla formazione, mettendo a disposizione di privati e istituzioni le competenze generate dall’ecosistema H-FARM. Alla Fondazione spetta il ruolo chiave non solo di interlocutore tra società e tessuto imprenditoriale, ma di vero e proprio mezzo nell’accompagnare i giovani nelle fasi più importanti del loro percorso formativo: dalla scelta dei corsi, al miglioramento delle condizioni di studio, fino al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro. Un ricco calendario di conferenze e workshop, eventi gratuiti e aperti a tutti, arricchisce l’offerta culturale della Fondazione, in grado di porre stimoli di riflessione per capire il mondo della digital trasformation: il prossimo, in programma lunedì 9 aprile ore 17.30 in H-Farm, è la presentazione del libro “Trasformazione digitale e capacità organizzativa: le aziende italiane e la sfida del cambiamento” di Francesco Venier, Professore di Organizzazione Aziendale presso l’Università di Trieste.

"La Fondazione incarna in modo strutturale la vocazione sociale del nostro progetto: da tempo costituiamo il punto di riferimento nell’interpretare il ruolo del digitale e delle tecnologie a supporto delle aziende, ora lo vogliamo diventare anche nel campo della formazione» dichiara Riccardo Donadon, fondatore di H-FARM. "La nascita di Fondazione HforHUMAN è un passaggio fondamentale verso il completamento del nostro progetto formativo - spiega Carlo Carraro, Presidente della Fondazione HforHUMAN. - È uno strumento operativo che ci consente di attivare programmi di borse di studio che riteniamo indispensabili affinché le nostre proposte siano accessibili ai migliori studenti».