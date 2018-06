Anziana aggredita e rapinata per strada: è caccia all'uomo

FONTANAFREDDA Si è avvicinato ad una donna, una 84enne originaria di Breda di Piave, e con la scusa di chiederle delle informazioni l'ha rapinata di una collana che portava al collo, del valore di circa 500 euro. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì, poco dopo le 14 a Ranzano di Fontanafredda, in via Dante. La pensionata è stata avvicinata da un uomo che era sceso da un furgone di colore blu: la donna caduta rovinosamente a terra, è stata trascinata a terra per alcuni metri ed è stata soccorsa dal Suem 118 e portata in ospedale a Pordenone. Il malvivente, subito fuggito, era probabilmente italiano, di media statura, parlava senza inflessioni dialettali, forse con la barba. Sulle tracce del malvivente ci sono i carabinieri della Compagnia di Sacile. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.