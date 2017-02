Male incurabile la uccide a 49 anni, lascia marito e due figli

FONTANELLE Lutto a Lutrano di Fontanelle per l'improvvisa scomparsa di Elena Toffoli, 49enne sposata e madre di due figli. La donna è nota per aver lavorato per anni come postina e poi come impiegata preso gli uffici delle Poste di Motta di Livenza. Elena combatteva da due anni e mezzo contro un male incurabile: purtoppo inutili le cure prestatele presso il centro specializzato di Aviano. La 49enne lascia il marito Giordano e i figli Alessandro e Chiara, la mamma Annamaria e il papà Giuseppe, la sorella Daniela, i cognati e la suocera. I funerali si terranno nel pomeriggio di mercoledì, alle 15, presso la chiesa di Lutrano.