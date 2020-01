Tragedia nella notte a Lutrano, cade nel Monticano e muore annegato

Tragedia nella notte tra giovedì e venrdì, poco prima delle 2, a Fontanelle, in via Bornia all'altezza del Molino. Un uomo residente in zona, Egidio Tocchet, 55 anni, è finito nelle acque del Monticano ed è morto annegato. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri: in base agli accertamenti svolti sul posto e ad un testimone che avrebbe assistito all'episodio, l'episodio sarebbe da ricondurre ad un gesto estremo. Nel febbraio 2019 Tocchet balzò agli onori della cronaca: nel giorno di San Valentino sparì nel nulla e per alcuni giorni fece perdere le proprie tracce. L'uomo venne rintracciato, quattro giorni dopo, anche grazie alla collaborazione dei cittadini e del sindaco di Fontanelle, Ezio Dan, in prima linea nelle ricerche.