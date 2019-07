Esce a correre, 70enne stroncato da un infarto

Si svolgerà venerdì alle 17 a Lutrano di Fontanelle, presso la chiesa parrochiale, il funerali di Moreno Bembo, il 70enne stroncato da un infarto nella mattinata di martedì, mentre stava correndo lungo il Gira Monticano. Il pensionato, ex dipendente di un’azienda di Codognè, viveva proprio a Lutrano con la famiglia: come spesso faceva l'uomo era partito dalla sua abitazione alle 8 del mattino ed aveva cominciato una sessione di corsa. Poco dopo le 9, mentre stava rincasando, a poche centinaia di metri da casa, si è sentito male, accasciandosi al suolo. Il primo a cercare di salvargli la vita è stato un ciclista che lo ha visto accasciarsi a terra e gli ha subito praticato il massaggio cardiaco, dopo aver lanciato l'allarme al Suem 118. Gli infermieri purtroppo, dopo un lungo tentativo di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare la morte del 70enne che non aveva mai accusato in passato alcun problema di salute.