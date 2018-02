Tenta di rapinare un'edicola, il proprietario riesce a scacciare il bandito

FONTANELLE E' miseramente fallito, grazie al sangue freddo del proprietario, un tentativo di rapina ai danni dell'edicola "Da Corrado" di via Roma a Fontanelle. Ad entrare in azione, martedì poco dopo le 17, un bandito armato di coltello e con il volto travisato da un passamontagna. Il malvivente avrebbe detto: "Dammi tutti i soldi che hai o ti faccio male". Il negoziante, senza spaventarsi, ha preso il telefono e lo ha ammonito a sua volta, dicendo che avrebbe avvertito (come poi ha fatto) i carabinieri. Il rapinatore, spiazzato, è uscito dall'edicola, urtando e gettando a terra un espositore di caramelle. Sull'episodio indagano i militari dell'Arma. A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso in edicola oggi.