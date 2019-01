Guasto in cantina, centinaia di litri di vino finiscono nel fiume

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, in mattinata, per contenere gli effetti di uno sversamento di vino (si stimano alcune centinaia di litri), finito in un fiumiciattolo di via Chiesa a Fontanelle. A causare l'incidente, avvenuto in una cantina a pochi passi dal corso d'acqua, è stata la rottura di una valvola di una cisterna. I vigili del fuoco hanno posizionato sul posto delle panne assorbenti per contenere gli effetti della contaminazione. Sull'episodio indagini in corso anche da parte dell'Arpav.