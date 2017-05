Coperta elettrica va in corto circuito, fumo e paura nel centro estetico

FONTE Attimi di paura in mattinata all'interno del negozio di estetica "Artestetica" di via Roma a Onè di Fonte. Un principio d'incendio, causato probabilmente da un corto circuito, ha interessato un coperta elettrica usata per i massaggi: ne è scaturita una nube di fumo che in breve tempo ha saturato gli ambienti. L'incendio è avvenuto prima che il centro aprisse i battenti. E' stata la titolare a dare l'allarme. A restare leggermente intossicate quattro persone tra cui una mamma in dolce attesa e la sua figlioletta che vivono in uno degli appartamenti ai piani superiori dello stabile. Sul posto, oltre ai medici del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco che hanno messo in sicurezza la struttura e chiarito le cause dell'incidente. I danni sono stati fortunatamente limitati ad alcune pareti annerite dal fumo.