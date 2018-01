FONTE Mercoledì 31 gennaio dalle ore 17.30 alle 19 in aula magna del Centro di Formazione Professionale (Cfp) di Fonte avrà luogo un incontro pubblico organizzato dallo stesso Cfp su “Bullismo e social network - risorse e rischi della rete”. L’incontro è aperto alla cittadinanza ed è soprattutto rivolto a genitori, docenti, educatori.

Questo incontro giunge al termine di un percorso su “Cyber bullismo e Legalità” che ha coinvolto 200 alunni di 14-15 anni delle prime classi. «Anche nella nostra scuola – spiega il preside don Paolo Magoga - dobbiamo tenere alta l’attenzione per contrastare episodi di bullismo. I genitori spesso non conoscono i rischi dei nuovi strumenti usati dai propri figli. Non si rendono conto della gravità di alcune azioni spesso compiute per deridere amici e compagni sui social network o tramite chat con il telefonino. Per questo oltre che i ragazzi abbiamo voluto coinvolgere anche i genitori e le famiglie. Soprattutto come scuola di matrice cattolica, sentiamo primario l’impegno nel seguirli nella loro realtà quotidiana». Il relatore sarà un agente di Polizia locale esperto di social media che sa catturare l’attenzione raccontando tanti episodi vissuti in prima persona.