Camionista derubato, sparito carico con nove bancali di stivali da motociclista

Ammonta a diverse decine di migliaia di euro l'ammontare del furto che è stato messo a segno, nella notte tra mercoledì e giovedì, ai danni di un camionista che era fermo in sosta, per riposare, in un parcheggio di via Asolana e Fonte. Ad essere trafugati ben nove bancali con stivali da motociclista del noto marchio Alpinestars. L'autotrasportatore, un cittadino croato di 61 anni, si è rivolto ai carabinieri di Onè per denunciare l'accaduto. Indagini sono in corso per accertare il destino della merce, destinata probabilmente a finire rivenduta on line, sui siti specializzati, o a finire all'estero.