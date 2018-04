Incendio in un appartamento, vigili del fuoco al lavoro

FONTE Paura nella mattinata di oggi, martedì, a Onè di Fonte, in via Castellana, per un principio d'incendio che ha interessato un appartamento di un condominio. Ad innescare le fiamme, poco dopo le 12, il malfunzionamento di una pompa di calore installata all'esterno di un terrazzino. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco e Bassano del Grappa. Numerose le telefonate giunte al centralino del 115, anche per la vicinanza con un supermercato. Gli inquilini, dopo aver dato l'allarme, sono usciti dall'appartamento incolumi. Intervenuta precauzionalmente un'ambulanza del Suem 118 di Crespano che è poi potuta rientrare alla base.