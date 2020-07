Blitz dei carabinieri nella casa del sesso, cliente beccato con le squillo

Sono stai giorni di paziente appostamento fino a quando è scattata la trappola: dentro all'appartamento, a Onè Di Fonte, una prostituta "beccata" nell'atto di consumare un rapporto. E' finita così in manette Sun Jie,una cinese 40enne, accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La donna è ora reclusa nel carcere di Venezia in attesa della convalida. Cinese è anche la 39enne trovata mentre "intratteneva" all'interno di quello che, sospettano gli investigatori era un vero e proprio bordello, un 38enne di Fonte.

A destare i sospetti degli inquirenti il vai e vieni sospetto di uomini segnalato a partire dal gennaio di quest'anno da chi abitava nei paraggi. E così, seguendo le indicazioni che venivano dai vicini della maitresse i carabinieri hanno iniziato le attività di appostamento nei pressi della casa di piacere, che si trova in Via Castellana. Per arrivare, poi, a identificare alcuni delle persone che la frequentavano alla ricerca di sesso a pagamento. L'operazione, scattata nei giorni scorsi, è partita grazie proprio ad una di queste "confessioni". I carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento, che è stato sequestrato, dove hanno travato la tenutaria e l'altra donna, impegnata con un uomo.