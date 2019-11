Finge di voler acquistare una Mini, spilla 7mila euro al venditore

I carabinieri della stazione di One' di Fonte hanno denunciato in stato di libertà per truffa P.M., una 27enne della provincia di Padova, la quale, fingendosi interessata all'acquisto di un'autovettura Mini, messa in vendita in internet da un 54enne di Fonte, al prezzo di 6.700 euro, ha indotto il venditore ad effettuare quattro ricariche su una carta prepagata, per un importo complessivo di 2.850 euro, prima di rendersi irreperibile.