Pranzi e Cene a Domicilio: a Castelfranco Sbarca Foodracers

CASTELFRANCO Ordinare direttamente a casa o in ufficio i piatti dei propri ristoranti preferiti: a Castelfranco si può. Grazie a Foodracers, la piattaforma online che permette agli utenti di scegliere tra tanti menù diversi e farsi recapitare i piatti a pranzo e cena. A effettuare le consegne sarà una squadra di "racers" selezionati, persone che mettono a disposizione il loro tempo libero, senza vincoli di orari, nella logica della sharing economy. Sono già 9 i primi ristoranti di Castelfranco dai quali, a partire da domani sera, mercoledì 14 marzo 2018, si potrà ordinare tramite l'app scaricabile su smartphone o tablet e il sito web www.foodracers.com. Foodracers.com è una startup trevigiana, la prima 100% italiana di food delivery, attiva già in 21 città e dopo il capoluogo di provincia e Montebelluna ha scelto di puntare anche sul bacino di utenza della cittadina castellana.

Nelle grandi metropoli, i servizi di "delivery on demand" (di consegna a domicilio) sono sempre più diffusi. Foodracers, startup nata a Treviso e 100% italiana che ha lanciato il sito e la app a gennaio 2016 e vanta già oltre 170.000 ordini consegnati in 21 città, ha scelto di portare il servizio in tutti i capoluoghi di provincia e nelle cittadine italiane, spesso trascurati, diventando così un punto di riferimento a livello territoriale, lanciando la sfida ai colossi internazionali del food delivery. Castelfranco è la terza città della provincia trevigiana (dopo Treviso e Montebelluna) scelta da Foodracers dove operare vista la grande richiesta, il bacino di utenti ampio e una grande varietà di ristoratori interessati.

Da domani quindi, i cittadini di Castelfranco Veneto potranno ordinare direttamente a casa o in ufficio, scegliendo tra i menù dei locali che hanno già aderito a Foodracers. Dalla pizza alla cucina orientale, dallo street food agli hamburger ai cocktail, è ampia la varietà tra cui scegliere. Ecco l'elenco dei primi 9 locali convenzionati ai quali se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni: A Go Go (cocktail da asporto), Alchimista (bistrot, wine bar), Bon Muson (gastronomia), Fraccaro Cafè (pizza e ristorante), Huan (cucina orientale), Nonna Giovanna “Street Amore e Fantasia” (street food), Pizzeria La Favorita (pizza e ristorante), Pizzeria Nonna Giovanna (pizza napoletana), San Giustino Bistro&Street Food (bigoli, hamburger e snack).

Il funzionamento del servizio è semplice: una volta selezionata la zona di consegna sul sito foodracers.com o dall’app, si può scegliere dal menu online dei ristoranti serviti nei dintorni ed effettuare l’ordine, tramite smartphone, tablet o pc, che viene notificato istantaneamente ai Racers in quel momento disponibili. I “racers” sono persone che decidono di mettere a disposizione il proprio tempo libero per le consegne, senza vincoli di orario o reperibilità, nella piena logica della “sharing economy”. Il cliente ha poi la possibilità di lasciare un feedback sul servizio ricevuto garantendo un elevato standard delle prestazioni e responsabilizzando i Racers che ricevono un rating in base al quale verranno scelti per effettuare le consegne. Il rapporto di convenzione in esclusiva instaurato coi ristoratori rappresenta senz’altro un punto di forza di Foodracers rispetto ai competitor che permette di non aumentare i prezzi al cliente, salvo un piccolo contributo di consegna che verrà trattenuto dal Racer.

Il servizio consente di pagare anche tramite carta di credito e, per l’utenza più anziana, sarà possibile telefonare direttamente al ristorante che chiamerà da solo i racers. La scelta di premiare le città italiane, anche quelle minori, sta dando risultati positivi, tanto è vero che grandi catene come Roadhouse Grill, Old Wild West o Grom hanno già stretto con Foodracers rapporti di collaborazione a livello nazionale. Le città su cui è già attivo Foodracers sono: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Lucca, Mestre, Montebelluna, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, San Donà di Piave, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vicenza. E, da domani, Castelfranco. Da gennaio 2016 a oggi Foodracers vanta oltre 170.000 ordini consegnati / 190 racers attivi e 450 in attesa di iniziare / 500 ristoratori affiliati e altre 200 richieste al vaglio.