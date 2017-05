Bel riconoscimento al Forum PA per la nuova app Qwert dell'Ulss 2 Marca Trevigiana

TREVISO Riconoscimento all’Ulss 2 Marca Trevigiana al Forum PA 2017, l’appuntamento ufficiale nazionale di incontro e collaborazione tra pubblica amministrazione, imprese e mondo della ricerca. Nell’ambito del premio “10x10 = 100 progetti per cambiare la PA”, è stato dato uno specifico riconoscimento a Qwert, il social network sicuro realizzato per i più giovani dall’Azienda sociosanitaria trevigiana che con la Qwertapp si è affermato tra i primi 9 progetti su oltre 300 partecipanti.

L’Azienda Ulss2 Marca Trevigiana ha partecipato al premio nella sezione “Scuola e educazione digitale: come introdurre competenze e consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti informatici – spiegano al gruppo che segue l’iniziativa -. Il progetto presentato è lo sviluppo di un’applicazione per smartphone che, puntando sulla georeferenziazione, favorisce il coinvolgimenti di 'qwerters' ossia i giovani utenti del social. E’ stato selezionata e riconosciuta tra le migliori 9 progettazioni italiane su 300 presentate”.

Il premio è stato ritirato nei giorni scorsi a Roma dal dottor Francesco Marini. QwertAPP sarà un’applicazione mobile che favorirà e consentirà alcune azioni, come creare un evento e invitare gli utenti, dialogare con altri utenti e partecipare a attività collegate al social. L’APP quindi sarà uno strumento di contatto attraverso il quale l’utente è coinvolto in un’attività d’intrattenimento educativo - mirato in particolare alla salute - sul territorio. Il sistema permetterà di sperimentare l’utilizzo della tecnologia a favore della prevenzione, e per la conoscenza e l’accesso ai servizi aziendali. La sperimentazione punterà anche a utilizzare simboli e dinamiche tipiche del gioco come strumento di coinvolgimento dell’utente. L’app sarà integrata con la piattaforma (web) social al fine di permetterne l’uso anche a chi non utilizza uno smartphone. Si punterà a un monitopraggio dei risultati, anche con il supporto dell’Università di Padova (Facoltà di Sociologia). Lo sviluppatore è Shado azienda con grande esperienza nel settore, in capo a H-Farm, il progetto Qwert è sostenuto dai Lions e dai Comuni coinvolti”.

“Mi congratulo con tutto il gruppo di Qwert – sottolinea il Direttore generale Francesco Benazzi – per il risultato ottenuto al Forum Pa. E’ un traguardo importante perché conferma che la rete può essere uno strumento di crescita, d’intrattenimento sano e il mezzo per divulgare messaggi positivi ai più giovani”.