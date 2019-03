La denuncia di Forza Nuova, Fedato: «Offese e bestemmie: è questo l'8 marzo delle femministe?»

«Offese e bestemmie durante la manifestazione dell'8 marzo delle femministe a Treviso».

La denuncia

E' questa la denuncia di Nicholas Fedato, responsabile provinciale di Forza Nuova Treviso: «Anche nel nostro comune si sono verificati episodi spiacevoli in offesa alla fede e alla famiglia. Al corteo organizzato in occasione della festa delle donne non si sono risparmiati slogan e insulti a Dio, a chi combatte contro l'aborto e a chi è convinto che la famiglia sia il fulcro della società. Le nostre iniziative in quella giornata hanno ricordato donne martiri e coraggiose che in nome e in difesa dei propri principi, della vita e della patria sono morte o rischiano ogni giorno persecuzioni, come Gianna Jessen, sopravvisuta ad un aborto, Asia Bibi, perseguitata per la sua fede, Pamela Mastropietro e Desirèe Mariottini vittime di un immigrazione fuori controllo. A questi gruppi chiediamo rispetto: rispetto per chi la pensa diversamente e per le milioni di persone che hanno fede e che credono nella vita. Siamo pronti a mobilitarci ancora e sempre per difendere questi valori».