Entra in campo, insulta l'arbitro e lo prende a calci: squalificato fino a novembre 2018

VEDELAGO Furibondo per una decisione arbitrale è entrato in campo, ha insultato il direttore di gara e lo ha poi colpito con un calcio. Un raptus che costerà carissimo all'allenatore del Fossalunga (seconda categoria), Marco Antonello, punito dal giudice sportivo con una squalifica monstre fino al 30 novembre 2018. La società vedelaghese è stata anche multata di 90 euro per l'atteggiamento intimidatorio e minaccioso dei tifosi che hanno assistito al match di domenica scorsa.

Il referto ufficiale della Figc del Veneto. A seguito di una decisione arbitrale entrava nel terreno di gioco e, in modo intimidatorio, rivolgeva al direttore di gara scurrili ingiurie. All'invito ad allontanarsi, gli sferrava un calcio alla coscia destra, mentre il dirigente accompagnatore cercava di trattenerlo. Una volta uscito, continuava nel suo atteggiamento intimidatorio, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.