Fotografa la figlia senza veli e rivende gli scatti all'amico pedofilo

TREVISO A giudizio mamma e amico pedofilo. Le accuse sono tante, tra le quali anche quella di pedofilia. Una mamma 58enne trevigiana - come riporta il Gazzettino di Treviso - fotografava da diversi anni la figlia minorenne in situazioni osè e poi inviava e rivendeva quegli scatti ad un amico. I primi fatti risalgono con molta probabilità ad un'estate del 2012, dove madre e figlia erano andate in vacanza nel sud Italia. La figlia, allora 14enne, si fidava ciecamente della madre, tanto da non fare domande su quegli scatti davvero particolari.

Dall'obiettivo della macchina fotografica all'hard disk dell'amico, il quale potrebbe averle diffuse le foto incriminate nel web. Ora la mamma-orco rischia una condanna da 6 a 12 anni, con una multa fino a 240 mila euro. La ragazzina oggi è quasi maggiorenne ma si potrebbe decidere per un allontanamento definitvo dalla madre e affidarla in adozione.