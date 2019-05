Pioggia torrenziale fa crollare 500 metri quadrati di giardino: famiglia miracolata

Ben 500 metri quadrati di area verde franati all'improvviso nel pieno della notte, ovvero 1.500 metri cubi di terreno scivolati verso valle creando una immensa voragine intorno ad una abitazione sita in località Calvario di Corbanese di Tarzo. L'episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a causa delle intense precipitazioni che quel giorno avevano colpito tutta la Marca. Ad accorgersi di quanto successo è stata la proprietaria di casa al mattino quando, uscendo in giardino, ha notato che a pochi passi da lei c'era il vuoto a causa di un fronte franoso di una ventina di metri di lunghezza. Come riportano i quotidiani locali, immediata è stata la chiamata al sindaco Vincenzo Sacchet che ha subito allertato i Forestali, il Genio Civile e i tecnici del Dipartimento difesa del suolo della Regione e della Provincia che hanno poi provvisoriamente coperto lo smottamento con dei teli per evitare ulteriori franamenti in caso di maltempo. Ancora poco chiaro però il motivo di fondo per il quale sia avvenuta la frana in quell'area, mai colpita da episodi di dissesto idrogeologico, tanto che è stato contattato un geologo esperto per cercare di meglio capire i rischi che corre ora l'intera zona. In ogni caso, per il momento, l'abitazione rimane agibile.