Forti piogge e vento: una frana blocca la strada verso la Italcementi a Fregona

Il forte maltempo che sta colpendo nel pomeriggio l'intera Marca trevigiana ha provocato danni anche a Fegona, precisamente lungo la strada sterrata che collega Drio Corghe alle ex cave Italcementi, in via del Cal. Verso le ore 14, infatti, una pericolosa frana di fango e massi è caduta lungo la via, bloccando qualsiasi tipologia di passaggio. Fortunatamente nessuno si trovava in quel momento in zona, ma sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai tecnici del Comune, per cercare di mettere in sicurezza la zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.