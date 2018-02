La terra frana a Vittorio Veneto: strada chiusa al traffico, al lavoro i vigili del fuoco

VITTORIO VENETO Il maltempo e le precipitazioni delle scorse ore sono all'origine di una piccola frana avvenuta nelle prime ore di domenica mattina in via Sanguse a Vittorio Veneto.

Il terreno franato ha letteralmente divelto un muro in pietra a lato della carreggiata facendo finire massi e detriti terrosi nel bel mezzo della strada. Fortunatamente, al momento dello smottamento, nessun'automobile stava transitando lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto che sono stati impegnati per gran parte della mattinata e del primo pomeriggio nelle operazioni di messa in sicurezza della strada. Il transito in via Sanguse, situata a pochi metri di distanza dalla statale Alemagna, per il momento non è ancora stato ripristinato.